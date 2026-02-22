Stałe związki Ukrainy z Rosją

Wprzededniu pełnoskalowej wojny między Ukrainą a Rosją kwitła w najlepsze wymiana handlowa. Rzut oka na dane statystyczne pokazuje, jak wiele gospodarki obu państw straciły na decyzji Putina o rozpoczęciu inwazji. W 2021 r. Ukraina zajmowała 15. miejsce (2 proc. obrotu) wśród partnerów handlowych Rosji. Wartość handlu między tymi dwoma krajami przekraczała 12 mld dol. Według danych Rosstatu w 2021 r. Ukraina dostarczyła do Rosji towarów i usług wartych łącznie 4,2 mld dol. Eksport w drugą stronę opiewał zaś na kwotę 7 mld dol. Rosja dla Ukrainy była jednym z trzech najważniejszych partnerów handlowych.

Nienaruszalność infrastruktury przesyłowej

Inwazja w naturalny sposób ograniczyła relacje gospodarcze do minimum, ale nie doprowadziła do ich całkowitego zaprzestania. Skalę natychmiastowego przerwania łańcucha dostaw pokazują dane ukraińskiej Służby Celnej. W lutym 2022 r. import z Rosji na Ukrainę wynosił 548 mln dol., eksport zaś – 240 mln dol. W marcu tego samego roku wskaźniki spadły do 43 mln dol. (import) i 4,2 mln dol. (eksport).