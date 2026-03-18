"Antek, świrze!". Sikorski podał warunek wycofania się ze swoich słów

Podczas piątkowych głosowań w Sejmie wywiązała się burzliwa dyskusja na temat zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej SAFE oraz przyjętej przez Radę Ministrów uchwały, na mocy której – mimo prezydenckiego weta – rząd zamierza zaciągnąć pożyczkę SAFE. Głos w Sejmie zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki oraz wicepremierzy: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Sikorski do Macierewicza: "Antek, świrze"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ostrzegł w swoim wystąpieniu w Sejmie, że upada świat norm i prawa międzynarodowego, a po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie sytuacja międzynarodowa stała się krytyczna.

Radosław Sikorski zwracał uwagę, że rakiety i drony lecą na terytorium Turcji, która jest członkiem NATO. Mówił też, że wyczerpują się zapasy amunicji „naszego największego sojusznika”, czyli USA. Zauważył, że nadal trwa wojna na Ukrainie.

– Antek, świrze! Gdzie są caracale? Gdzie są mistrale za 1 euro? Gdzie dowody na zamach smoleński? – zwrócił się w pewnym momencie do posła PiS, byłego szefa MON Antoniego Macierewicza.

Macierewicz zapowiada pozew

Antoni Macierewicz na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zwrotu Radosława Sikorskiego stwierdził, że „nie były to mocne słowa”.

– Naprawdę współczuję mu, zwłaszcza po tym, kiedy sąd zadecyduje – powiedział Antoni Macierewicz.

Sikorski odpowiada. Wycofa się ze swoich słów?

Na odpowiedź ze strony szefa resortu dyplomacji nie trzeba było długo czekać. Radosław Sikorski zapowiedział we wpisie na platformie X, że wycofa się ze swoich słów, ale pod jednym warunkiem.

„Antek⁩, czekam na pozew. I deklaruję, że przed sądem wycofam się ze »świra«, jeśli przyznasz się, że szkodzisz Polsce na zlecenie” – napisał szef MSZ.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin od Nawrockiego. "Popełnił błąd"Czytaj też:

SAFE a konstytucyjny poziom państwowego długu publicznego