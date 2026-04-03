"Program obalenia rządu Tuska". Sikorski krytykuje Nawrockiego

Sejm wybrał 13 marca sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że zaprosi na środę do Pałacu Prezydenckiego dwoje nowo wybranych przez Sejm sędziów TK. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Dwoje sędziów TK złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Sikorski uderza w Nawrockiego

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, komentując decyzję prezydenta, stwierdził, że „przypadkowo wybrał akurat tych wskazanych przez inne partie niż Koalicja Obywatelska”.

– Prezydent konsekwentnie realizuje program obalenia demokratycznie wyłonionego rządu Donalda Tuska – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Radosław Sikorski przyznał, że w momencie uchwalenia konstytucji, sam był jej krytykiem, m.in. ze względu na podział obowiązków między prezydentem a rządem.

– Przewidywałem, że zapisy konstytucji doprowadzą do permanentnej wojny na górze. Niestety, wykrakałem – dodał.

Minister spraw zagranicznych skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu chęć rządzenia, podczas gdy – w ocenie wicepremiera – prezydent powinien "reprezentować".

– Dziwię się, że kolejny prezydent uważa, że głowa państwa powinna poszerzać swoje uprawnienia, zamiast skutecznie i zgodnie z interesem narodowym wypełniać zadania opisane w prawie – powiedział Radosław Sikorski.

Czytaj też:

"Są dwa zasadnicze powody". Bogucki tłumaczy decyzję NawrockiegoCzytaj też:

"To nie są prawa prezydenta". Pełczyńska-Nałęcz: Nawrocki próbuje podzielić koalicję