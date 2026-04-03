"Program obalenia rządu Tuska". Sikorski krytykuje Nawrockiego
Udostępnij22 Skomentuj
Kraj

Dodano: 
Radosław Sikorski, Karol Nawrocki Źródło: PAP
Radosław Sikorski ocenił, że prezydent Karol Nawrocki "konsekwentnie realizuje program obalenia demokratycznie wyłonionego rządu Donalda Tuska".

Sejm wybrał 13 marca sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że zaprosi na środę do Pałacu Prezydenckiego dwoje nowo wybranych przez Sejm sędziów TK. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, komentując decyzję prezydenta, stwierdził, że „przypadkowo wybrał akurat tych wskazanych przez inne partie niż Koalicja Obywatelska”.

– Prezydent konsekwentnie realizuje program obalenia demokratycznie wyłonionego rządu Donalda Tuska – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Radosław Sikorski przyznał, że w momencie uchwalenia konstytucji, sam był jej krytykiem, m.in. ze względu na podział obowiązków między prezydentem a rządem.

– Przewidywałem, że zapisy konstytucji doprowadzą do permanentnej wojny na górze. Niestety, wykrakałem – dodał.

Minister spraw zagranicznych skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu chęć rządzenia, podczas gdy – w ocenie wicepremiera – prezydent powinien "reprezentować".

– Dziwię się, że kolejny prezydent uważa, że głowa państwa powinna poszerzać swoje uprawnienia, zamiast skutecznie i zgodnie z interesem narodowym wypełniać zadania opisane w prawie – powiedział Radosław Sikorski.

Źródło: DoRzeczy.pl / wyborcza.pl, wp.pl
