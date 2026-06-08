"Wstajemy panowie, nie klęczymy!". Płaczek zaapelował do Tuska i Sikorskiego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Zełenskiemu zostanie odebrany Order Orła Białego?

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Tusk i Sikorski apelują do Nawrockiego

W poniedziałek, w dzień obrad kapituły Orderu Orła Białego, premier Donald Tusk napisał na platformie X:

"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich".

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ocenił w poniedziałek, w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że prezydenta Karola Nawrockiego czeka decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną. Dodał, że liczy, iż będzie to mądra decyzja.

"Mam nadzieję, że po decyzjach kapituły i prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie tak, że b. kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który bierze od Putina pieniądze, będzie nadal kawalerem orderu Orła Białego, a ten kto z Putinem walczy, będzie go pozbawiony" – napisał z kolei na platformie X.

Płaczek do Tuska i Sikorskiego:

Grzegorz Płaczek, odnosząc się do słów Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, napisał na platformie X, że "prezydent obcego państwa nadaje jednostce ukraińskiej armii honorowe imię »Bohaterów UPA«, a polski premier i minister spraw zagranicznych apelują o... empatię w sprawie prezydenta Zełenskiego".

"Przyznam, że niezły antypolski odlot. Tu chodzi o Order Orła Białego – najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wstajemy Panowie, nie klęczymy!" – dodał szef klubu Konfederacji.

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