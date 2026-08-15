"Kościół tętniący życiem". Pielgrzymowanie na Jasną Górę nie tylko w statystykach

Letnie pielgrzymowanie na Jasną Górę wciąż postrzegane jest jako fenomen, m.in. ze względu na różnorodność środków, masowość, szeroki przekrój uczestników, wieloraką realizację zadań duszpasterskich i przede wszystkim, w laicyzujących się społecznościach, wielkie świadectwo wiary i przywiązania do Chrystusa i Kościoła.

Pielgrzymka to też dla wielu okazja poznawania Polski z jej pięknem krajobrazu i historią, ale też lokalnej specyfiki. Np. pątnicy płoccy, wędrując z hasłem "Matka Diecezji Płockiej", poznawali szczególną więź Maryi ze swoim lokalnym Kościołem poprzez przybliżanie za pomocą różnych pielgrzymkowych materiałów diecezjalnych sanktuariów maryjnych.

Nie zabrakło obcokrajowców. Np. w Pielgrzymce Radomskiej byli pątnicy ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Białorusi, Ukrainy i Szkocji. Po raz 36. dotarła Piesza Pielgrzymka z Vranova nad Toplou prowadzona przez paulinów. W niej także szło sporo młodzieży.

Pielgrzymka na Jasną Górę. Od seniora do juniora

W dotychczasowym sezonie pielgrzymkowym, od kwietnia do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyło 163 pielgrzymki piesze, a w nich 71 933 osoby, 197 pielgrzymek rowerowych – w nich 8 tys. osób i 13 pielgrzymek biegowych – 328 osób. Jeszcze więcej osób niż rok temu dotarło w najliczniejszej pielgrzymce w kraju – Pielgrzymce Radomskiej – 8 705 pątników.

Za liczbami kryją się konkretni ludzie i ich historie, wiara oraz determinacja. Dzięki miłosiernym sercom i dłoniom pielgrzymkowych sióstr i braci na Jasną Górę mogły też przybyć osoby z niepełnosprawnościami. Tak było w Pielgrzymce Włocławskiej. Po raz 35. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych i Rodzin z hasłem "Jesteśmy" uwrażliwiała, że osoby niepełnosprawne są i żyją wśród nas.

Jak podkreślają duszpasterze i paulini, w pielgrzymkach na Jasną Górę jest miejsce dla wszystkich pokoleń i stanów. Przewodnicy grup wskazywali na liczny udział rodzin z dziećmi i młodzieży. W pielgrzymce radomskiej aż 30 proc. to były dzieci. Do Częstochowy przybywają zarówno diecezjalne pielgrzymki, jak i inne grupy: strażaków, żołnierzy czy studentów.

By sprostać oczekiwaniom i potrzebom wielu, w pielgrzymkach powstają "specjalistyczne" grupy, jak np. biblijne, ciszy, rodzinne czy o silnym akcencie pokutnym. W tym roku w pielgrzymce kaliskiej po raz pierwszy została zorganizowana grupa złożona tylko z mężczyzn, pod patronatem św. Józefa. Pomysł na grupę zrodził się z "Męskich Różańców" organizowanych w Kaliszu. Było na tyle dużo chętnych, że inicjatywa została zrealizowana. Grupy, zarówno piesze, jak i rowerowe czy biegowe, podejmowały w swoich "duchowych planach" program roku duszpasterskiego w Polsce: "Uczniowie – Misjonarze".

W roku 70. rocznicy złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu, napisanych przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, wiele grup odnawiało przyrzeczenia przodków podczas Mszy św. wieńczącej pielgrzymkę.

Grupom pątniczym w drodze towarzyszyli tzw. pielgrzymi duchowi, którzy z różnych względów nie zdecydowali się na pokonanie trasy. Codziennie spotykali się w wybranym kościele na mszy, czytali rozważania na dany dzień i modlili się za zdążających pieszo na Jasną Górę. To głownie z myślą o nich powstają kolejne pielgrzymkowe aplikacje. W tym np. po raz pierwszy taka aplikacja na telefon o nazwie PPTD została uruchomiona w pielgrzymce toruńskiej. Miała ona na celu pomóc osobom, które nie mogły wziąć udziału w rekolekcjach w drodze, a także samym pątnikom. W aplikacji można było znaleźć informacje o grupach, trasach, katechezy, modlitwy, a także śpiewnik.

Również wejścia pieszych pielgrzymek na Jasną Górę mają zawsze imponującą oprawę, towarzyszy temu dużo zabawy, śpiewu, taniec, niekiedy odpalanie kolorowych rac. Najliczniejsze pielgrzymki to: 48. Radomska Pielgrzymka Piesza – 8 705 osób, 46. Krakowska Pielgrzymka Piesza – 5 700 osób oraz 315. Warszawska Pielgrzymka Piesza – 4 600 osób. W ośmiu pielgrzymkach z samej tylko Warszawy przyszło w sumie 11 185 pątników.

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