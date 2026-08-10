Będzie projekt ustawy wycofującej uprzywilejowanie Ukraińców. "Nie odpuścimy"

Emerytury w Polsce nie zawsze są wypłacane obywatelom Ukrainy proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Państwo polskie dopłaca, by była to wysokość polskiej minimalnej emerytury. Wystarczy, że osoba z Ukrainy wypracowała w Polsce jedną ZUS-owską składkę. Konfederacja konsekwentnie podejmuje kolejne działania, by przywrócić stan prawny sprzed zawartej przez polskie władze umowy, czyli żeby każdy dostawał tyle emerytury, ile rzeczywiście wypracuje, a nie więcej – jak część obywateli Ukrainy w Polsce.

Dopłaty do emerytur dla Ukraińców w Polsce

Posłowie Konfederacji wielokrotnie alarmowali w sprawie zawartej w maju 2012 roku przez rząd Donalda Tuska bardzo niekorzystnej dla Polski umowy na podstawie której podatnicy będą dopłacać z do emerytur Ukraińców. (Emerytury w Polsce są dużo wyższe niż u naszych sąsiadów).

W 2024 roku odpowiedzi na interwencję posła Grzegorza Płaczka fakt ten potwierdził ZUS. Polska instytucja wyrównuje minimalne emerytury obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, by ich świadczenia osiągały polski poziom gwarantowany prawem.

Sławomir Mentzen dokładnie wyjaśnił i proponował wcześniej, jak wyjść ze stworzonego problemu. Przede wszystkim emerytury powinny być wypłacane Ukraińcom proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Jeśli ktoś pracował np. jeden dzień, to nabywa prawo do emerytury w wysokości za jeden dzień pracy, a nie minimalną emeryturę.

We wrześniu Konfederacja złoży projekt ustawy

Politycy i działacze Konfederacji kontynuują działania, żeby zmienić ten stan rzeczy. Jakub Czarnota z Podkarpacia dopytał ZUS o skalę procederu tzw. "Emerytury po 1 dniu" dla obywateli Ukrainy.

W piśmie do ZUS poprosił o podanie, ile takich emerytur przyznano obywatelom Ukrainy, jakie kwoty wypłaca ZUS i ile kosztuje to polskich podatników.

"W piśmie pytamy również o konkretny przypadek: 13,86 zł wypracowanej emerytury i 1593,49 zł miesięcznej dopłaty" – przekazał poseł Ryszard Wilk.

ZUS odpowiedział na pismo i poprosił o więcej czasu na zebranie danych. Odpowiedź ma być dostarczona do 12 sierpnia. "Czekamy. I sprawy nie odpuścimy" – napisał Wilk.

"PS. We wrześniu, tak czy siak, składamy projekt ustawy, który naprawia problem. Minimum 10 lat stażu pracy w Polsce aby móc wnioskować o wyrównanie do emerytury minimalnej. W całej Europie są podobne mechanizmy" – dodał parlamentarzysta.

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