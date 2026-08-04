Wiek emerytalny zostanie zmieniony? Jasne stanowisko z rządu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej, zaproponowała, aby kobiety, które nie mają dzieci, przechodziły na emeryturę w tym samym wieku co mężczyźni, czyli w wieku 65 lat.

Wiek emerytalny zostanie podwyższony? Jasne stanowisko minister

Do propozycji zmian w wieku emerytalnym odniosła się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Nie będzie żadnego podwyższania wieku emerytalnego ani kobietom, ani mężczyznom. Nie będzie żadnego liczenia dzieci i karania kobiet czy mężczyzn za to, że ich nie mają – powiedziała w TVN24.

Podkreśliła, że dopóki za politykę społeczną odpowiada Lewica, nie będzie zgody na podniesienie wieku emerytalnego.

Zaznaczyła przy tym, że jest gotowa rozmawiać o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale wyłącznie poprzez obniżenie wieku dla mężczyzn, a nie wydłużenie aktywności zawodowej kobiet.

Skrytykowała sposób przedstawienia propozycji przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, oceniła, że pomysł wywołał niepotrzebny niepokój wśród kobiet.

– Podczas spotkań słyszę pytania od przerażonych kobiet, które obawiają się, że rząd zamierza podnieść im wiek emerytalny. Tak się nie stanie – dodała.

Wiek emerytalny w Polsce. Ile wynosi?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

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