Wiek emerytalny zostanie podwyższony? Jasna odpowiedź prezesa ZUS

Prezes ZUS Liwiusz Laska, w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" został zapytany, czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na rozmowę o podniesieniu wieku emerytalnego, czy to wciąż polityczne tabu. Odpowiedział, że jego zdaniem "dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką dyskusję".

Wiek emerytalny. Większość Polaków chce jego utrzymania

Podkreślił, że "z badań opinii publicznej, które analizowałem jeszcze około półtora roku temu, wynikało, że większość Polaków chce utrzymania obecnego wieku emerytalnego".

Liwiusz Laska dodał, że "rolą ZUS nie jest jednak prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji".

– Możemy jasno wskazywać, jak wydłużenie aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższe świadczenie, a szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku kobiet – mówił.

Zauważył przy tym, że "kobiety coraz częściej same decydują się na dłuższą aktywność zawodową", a "obecnie średni wiek ich faktycznego przechodzenia na emeryturę wynosi około 61,5 roku, mimo że ustawowy wiek emerytalny to 60 lat".

W przypadku mężczyzn średni wiek zakończenia aktywności zawodowej praktycznie pokrywa się z ustawowym wiekiem emerytalnym.

– To pokazuje, że świadomość ekonomicznych konsekwencji wcześniejszego zakończenia pracy stopniowo rośnie – ocenił.

Wiek emerytalny w Polsce. Ile wynosi?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Wyższy wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet?

Minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zasugerowała niedawno, że kobiety, które zdecydowały się nie mieć dzieci, powinny mieć taki sam wiek emerytalny jak mężczyźni.

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