Wiek emerytalny zostanie podwyższony? "Polaków należy zniechęcać"

W RMF FM Ryszarda Petru, posła klubu parlamentarnego Centrum zapytano o kwestię wieku emerytalnego, którego zrównanie postuluje minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska Nałęcz. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ryszard Petru uważa, że trzeba zachęcać kobiety do dłuższej pracy poprzez "bardzo istotny wzrost ich emerytur".

– Miałem przyjemność pracować nad systemem emerytalnym w latach 90. (…) Wprowadzono system, który jest z natury tak skonstruowany, żeby był wydolny – ile jest składek, tyle emerytur. Natomiast ma to tę wadę, że jeżeli dłużej żyjemy, to te emerytury są relatywnie niższe. W związku z tym mogę powiedzieć tyle, że ten system powinien zachęcać dużo bardziej do dłuższej aktywności zawodowej – powiedział.

Zdaniem Ryszarda Petru Polaków należy zniechęcać do przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

– Ważne jest to, żeby Polacy mieli świadomość tego, że opłaca się dłużej pracować, opłaca się później przechodzić na emeryturę. Pracodawcy nie powinni wypychać na emeryturę osób, które uzyskały minimalny wiek emerytalny, bo jednak jest to szansa na znacznie lepsze życie na emeryturze – dodał.

Wiek emerytalny. Zaskakujący pomysł Pełczyńskiej-Nałęcz

7 maja minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oceniła w TVN24, że "wielkiej strukturalnej reformy rządowej w moim przekonaniu nie było, a powinna być".

Poinformowała, że chce dążyć do wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

– Ktoś musi wziąć odium wniesienia tego do debaty publicznej, więc ja to wnoszę – podkreśliła.

Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz "trzeba pomału zacząć podchodzić do wyrównywania wieku emerytalnego między kobietami i mężczyznami".

– To jest kolejna reforma dla młodych. A reforma sprawiedliwościowa, podatkowa, ona się pomału dzieje, ale powinna się dziać dużo szybciej i poważniej – mówiła.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Czytaj też:

Zmiany w wieku emerytalnym? Zaskakująca propozycja Pełczyńskiej-NałęczCzytaj też:

Polacy chcą zmiany wieku emerytalnego? Wymowne wyniki sondażu