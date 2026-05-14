Zrównanie wieku emerytalnego? Wiadomo, co sądzą Polacy

Czy kobiety powinny pracować tak długo jak mężczyźni? O to zapytano w nowym sondażu, którego wyniki publikuje "Super Express".

Na pytanie o zrównanie wieku emerytalnego 46 proc. ankietowanych odpowiedziało, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej. Za ujednoliceniem systemu dla obu płci opowiedziało się 33 proc. badanych. Niewielka grupa – 6,6 proc. – uważa, że to mężczyźni powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Pozostałe 15 proc. nie ma zdania.

"Widać wyraźnie, że główna linia sporu przebiega dokładnie między płciami. To, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, w największym stopniu decyduje o podejściu do ewentualnej reformy. Wyniki są tu jednoznaczne. Aż 58 proc. kobiet uważa, że obecny, niższy wiek emerytalny kobiet powinien zostać utrzymany. Z kolei wśród mężczyzn opinie rozkładają się zupełnie inaczej. Za zrównaniem wieku emerytalnego jest 45 proc. z nich, a przeciwko tylko 32 proc. Mówiąc prościej: kobiety chcą zachować swoje prawo do wcześniejszej emerytury, podczas gdy mężczyźni są znacznie bardziej skłonni do tego, by wszyscy pracowali tak samo długo" – czytamy.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

ZUS podkreśla, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.;

