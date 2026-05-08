Korwin-Mikke: Możliwa jest wojna z Rosją, Niemcami i Ukrainą

Posłowie Mentzen i Bosak pożarli się o pana generała Wiesława Kukułę i ta sprawa daje okazję, żeby poruszyć podstawowe kwestie dotyczące naszego wojska, bo to jest właściwie ostatnia okazja, żeby to zrobić. Jeżeli teraz nie dokonamy jakichś zasadniczych zmian, to praktycznie nie bardzo będzie co zbierać, bo sprawa dotyczy rzeczy zasadniczych. Oczywiście wojsko polskie może być źle uzbrojone — to się broń kupi.

Może być źle wyszkolone — to się ludzi wyszkoli. Nie, sprawa z Wojskiem Polskim dotyczy spraw znacznie bardziej zasadniczych i o tym sobie pomówmy. Przede wszystkim: po co jest wojsko? Wojsko jest po to, żeby nas bronić.

Za to ludziom płacimy — ludziom, którzy przecież ryzykują swoim życiem — i ci ludzie mają za to otrzymywać żołd. I o tym pomówimy pod koniec tego mojego wystąpienia. Na razie pomówmy o tym, z kim mamy ewentualnie walczyć.