Biedroń radzi Nawrockiemu "zimny prysznic". W tle awantura o UPA i Zełenskiego

W rozmowie na antenie TVP Info Biedroń radził prezydentowi "więcej rozsądku" i "zimny prysznic", zarzucając Nawrockiemu nadmiernie emocjonalną reakcję.

Awantura o "Bohaterów UPA"

Spór rozpoczął się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imienia „Bohaterów UPA”. W Polsce decyzja została odebrana jako kolejny przykład gloryfikowania formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej.

Prezydent Karol Nawrocki zareagował na ten pomysł bardzo ostro. – Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział prezydent. Nawrocki zapowiedział również podjęcie kroków wobec Wołodymyra Zełenskiego. – Zaproponowałem, by jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – poinformował w piątek.

Biedroń staje w kontrze

Na słowa prezydenta odpowiedział m.in. europoseł Lewicy Robert Biedroń. W TVP Info przekonywał, że Nawrocki nie powinien mówić o odbieraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu. – Prezydent mówił, że odbierze mu Order Orła Białego. Ja przypomnę. Order Orła Białego to jest 300 lat historii. I nie słyszałem prezydenta Nawrockiego, żeby chciał odebrać na przykład ten order Benito Mussoliniemu, który jest kawalerem tego orderu. Nie słyszałem, żeby prezydent Nawrocki chciał odebrać ten order na przykład cesarzowi Hirohito, który stał po stronie faszystów, hitlerowców II wojny światowej – mówił Biedroń.

Musimy zważyć to naprawdę. To trzeba odrobinę rozsądku, mniej histerii, a więcej rozsądku. Zimny prysznic, panie prezydencie. I naprawdę tutaj trzeba zachowywać się pro-państwowo. Robił tak Lech Kaczyński – dodał.

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego od Andrzeja Dudy 5 kwietnia 2023 roku. W uzasadnieniu wskazano jego zasługi dla rozwoju relacji polsko-ukraińskich, współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy oraz obrony praw człowieka. Temat odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia ma zostać poruszony podczas posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca.

Czytaj też:

Nawrocki zapowiada ostre kroki wobec Zełenskiego. Chodzi o Order Orła BiałegoCzytaj też:

Miller: Tym ruchem Nawrocki postawił Tuska w narożniku