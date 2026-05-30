100 tys. zł miesięcznie i więcej. Szokujące dane o zarobkach lekarzy

Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

"Rzeczpospolita": 625 lekarzy przekracza próg 100 tys. zł miesięcznie

Jak informuje „Rzeczpospolita”, wynagrodzenia przekraczające 100 tys. zł brutto miesięcznie otrzymuje 1,2 proc. lekarzy specjalistów pracujących na kontraktach. Według danych AOTMiT oznacza to co najmniej 625 osób. Dodatkowo 49 lekarzy specjalistów zatrudnionych na etatach zarabia ponad 100 tys. zł brutto miesięcznie. To około 0,2 proc. wszystkich specjalistów pracujących w tej formie zatrudnienia.

Dane pochodzą z lutowej zbiórki informacji prowadzonej przez AOTMiT w szpitalach.

Większość specjalistów pracuje na kontraktach

Z informacji przytoczonych przez dziennik wynika, że 73,16 proc. lekarzy specjalistów współpracuje ze szpitalami na podstawie kontraktów lub innych umów cywilnoprawnych. Mediana wynagrodzenia specjalisty na kontrakcie wynosi obecnie 25 595 zł brutto miesięcznie. W przypadku lekarzy zatrudnionych na etacie jest to 23 666 zł brutto.

Największa grupa specjalistów pracujących na kontraktach znajduje się w przedziale od 10 do 15 tys. zł brutto miesięcznie. Dotyczy to ponad 10,3 tys. osób. Według "Rzeczpospolitej" średnie wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę wynosi obecnie 24 044,76 zł brutto miesięcznie. Najlepiej zarabiające 25 proc. tej grupy otrzymuje ponad 29 tys. zł brutto.

Rzeczywiste zarobki mogą być jeszcze wyższe

Prezes AOTMiT Daniel Rutkowski zwraca uwagę, że obecny system pokazuje wynagrodzenie lekarza tylko w jednej placówce. – Obecnie widzimy zarobki tylko na poziomie jednego podmiotu. Dla przykładu, według danych za ubiegły rok ok. 1 proc. lekarzy na kontrakcie zarabiało powyżej 100 tys. zł miesięcznie. Kłopot w tym, że dane te dotyczyły pojedynczych umów zawieranych przez lekarzy z konkretnym szpitalem – mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jak podkreślał, po zsumowaniu przychodów z kilku placówek liczba lekarzy osiągających miesięczne dochody przekraczające 100 tys. zł może okazać się wyższa.

Protest w obronie szpitala w Lesku

Dane o wynagrodzeniach lekarzy pojawiają się w czasie gorącej debaty o sytuacji finansowej części szpitali, np. Szpitala Specjalistycznego w Lesku. Jego pracownicy protestowali w ostatnich dniach przed Sejmem, a mieszkańcy regionu zebrali blisko 6 tys. podpisów przeciwko likwidacji placówki. Sprawę nagłośniła posłanka Razem Marcelina Zawisza.

– W 2023 roku wiedział pan, gdzie jest Lesko. To tam powiedział pan, że system ochrony zdrowia nie może być tylko dla mieszkańców dużych miast – mówiła podczas wystąpienia w Sejmie, zwracając się do premiera Donalda Tuska. Posłanka przypomniała również zamknięcie porodówki w Lesku i ostrzegała, że obecnie zagrożone jest funkcjonowanie całego szpitala. W piątek Marcelina Zawisza próbowała przekazać premierowi podpisy zebrane przez mieszkańców.

