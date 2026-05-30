Znany adwokat aresztowany. Miał fałszywie alarmować o przygotowaniach do zamachów

O tym, że Maciej Z. został zatrzymany i aresztowany, poinformował dwa dni temu jako pierwszy "Dziennik Gazeta Prawna".

Znany warszawski adwokat zatrzymany i aresztowany

W sobotę nowe szczegóły w sprawie przekazał tvn24.pl.

Portal podkreśla, że zatrzymanie Macieja Z. nie ma bezpośredniego związku z ostatnią serią fałszywych alarmów, dotyczących Telewizji Republika oraz jej dziennikarzy, a także mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Maciej Z. wysyłał fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachów

Komenda Stołeczna Policji ustaliła, że 48-letni adwokat, podszywając się pod znane publicznie osoby, miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachów.

– Podszywając się pod różne, w tym znane osoby, wysyłał korespondencję z informacją o zamachu na życie i zdrowie. Temat dotyczył także znanych w państwie osób, w tym prezydenta Polski, a także ministra spraw zagranicznych – przekazał portalowi podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Funkcjonariusz dodał, że "aby uwiarygodnić treść zawiadomień, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały także za zadanie obciążyć niewinne osoby, skierować na nie działania służb".

W jednym z listów znajdowała się także amunicja. W miejscu zamieszkania adwokata policja zabezpieczyła szereg materiałów, które zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego. Znaleziono tam, poza nielegalnie posiadaną bronią oraz całym "arsenałem" broni białej, także materiały faszystowskie.

– To są pendrive'y, nośniki pamięci, to jest broń biała, także broń palna, w tym także amunicja. Mężczyzna w domu posiadał spory arsenał, bo to jest 10 pocisków artyleryjskich – powiedział tvn24.pl podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Prokuratura postawiła adwokatowi sformułował siedem zarzutów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, kierując się m.in. obawą matactwa oraz grożącą adwokatowi wysoką karą.

