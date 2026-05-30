Kolejni żołnierze USA trafią do Polski. W sondażu oceniono, czyj to sukces

21 maja prezydent USA Donald Trump ogłosił we wpisie na Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

Więcej żołnierzy USA w Polsce. W sondażu zapytano, czyj to sukces

W nowym sondażu SW Research dla rp.pl, Polaków zapytano, czyim sukcesem – ich zdaniem – była deklaracja Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy USA w Polsce.

27,1 proc. badanych wskazało, że był to sukces prezydenta Karola Nawrockiego.

Zdaniem 10 proc. respondentów to sukces rządu Donalda Tuska.

16,4 proc. ankietowanych uznaje deklarację prezydenta USA za sukces zarówno rządu, jak i prezydenta.

33,6 proc. Polaków twierdzi, że nie był to niczyj sukces, ponieważ Polska nie ma wpływu na decyzje USA.

12,9 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu, stwierdziła, iż "o tym, że świadczy to o sukcesie Karola Nawrockiego jest przekonany co trzeci mężczyzna (33 proc.)".

– Odpowiedź, że nikt nie może mówić o sukcesie najczęściej wybierali ankietowani w wieku powyżej 50 lat (41,9 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (39,1 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących 20-99 tysięcy mieszkańców (39,8 proc.) – dodała.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-27 maja 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Sondaż: Polacy coraz mniej wierzą w "parasol USA"Czytaj też:

Jeszcze więcej wojsk USA w Polsce? "Kwestia kilku tygodni"