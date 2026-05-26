Donald Trump ogłasza stan wyjątkowy. Poważna sytuacja w Kalifornii

Powodem jest wyciek chemikaliów. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom stwierdziła, że dzięki decyzji Trumpa Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego będzie miała możliwość swobodnego działania w celu rozwiązania kryzysu. Chodzi o przekazanie sprzętu, ludzi, zapewnienie pomocy etc. W związku z zagrożeniem zarządzono obowiązkową ewakuację niemal 50 tys. mieszkańców kilku miast, m.in. Garden Grove, Anaheim i Westminster. Schroniska organizowane przez Czerwony Krzyż działały przy niemal maksymalnym obciążeniu.

– Kalifornia nie czekała, aż sytuacja ulegnie eskalacji, podjęliśmy działania wcześnie, zdecydowanie i w ścisłej współpracy z lokalnymi służbami ratunkowymi, aby chronić życie ludzi i wspierać dotknięte społeczności – przekazała Newsom.

Wyciek chemikaliów w Kalifornii

Władze Kalifornii poinformowały o opanowaniu zagrożenia po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładach GKN Aerospace w Garden Grove. Uszkodzony zbiornik zawierał metakrylan metylu – toksyczną i łatwopalną substancję. Jej wyciek mógł doprowadzić do potężnej eksplozji. Problem wykryto w sobotę, gdy odkryto pęknięcie zbiornika. W niedzielę służby rozpoczęły całonocną operację monitorowania ciśnienia i zabezpieczania instalacji. W poniedziałek poinformowano, że ryzyko eksplozji zostało całkowicie zażegnane.

Obecnie trwa dochodzenie w sprawie GKN Aerospace. Szkoły zagrożone wyciekiem chemikaliów przejdą tymczasowo na tryb zdalnego nauczania.

