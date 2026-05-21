Łzy minister Cienkowskiej na pogrzebie Celińskiej: Obdarzyła nas wyjątkowym dorobkiem

Stanisława Celińska zmarła niespodziewanie 12 maja. Tragiczna informacja pojawiła się tego dnia na oficjalnym profilu artystki w mediach społecznościowych. Pogrzeb artystki odbył się w czwartek 21 maja. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11. w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie kondukt żałobny ruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

"W imieniu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Sekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Stanisławy Celińskiej w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Pl. Teatralnym w Warszawie" – przekazała Kancelaria Prezydenta. Postanowieniem prezydenta Stanisława Celińska została uhonorowana pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej".

Przemówienie minister kultury

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zabrała głos podczas pogrzebu Stanisławy Celińskiej. Określiła artystkę "jedną z najważniejszych, najbardziej wszechstronnych i uwielbianych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej, telewizyjnej i muzycznej". Polityk nie kryła łez wzruszenia i smutku.

– Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu – podkreśliła minister kultury.

Szefowa resortu kultury przypomniała, że Stanisława Celińska "swoją odwagę twórczą przenosiła na deski teatralne i ekrany, tworząc wyraziste role w filmach i spektaklach uznanych reżyserów, takich jak Andrzej Wajda, Zygmunt Hübner, Jerzy Antczak, Stanisław Bareja, Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Warlikowski". Dodała, że jej kreacje dramatyczne były "pokazem wnikliwej interpretacji oraz mistrzowskiego warsztatu". – Obdarzyła nas także wyjątkowym dorobkiem muzycznym, niosącym obfitość wzruszeń i emocjonalnych przeżyć – stwierdziła.