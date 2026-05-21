Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Artystka odznaczona przez prezydenta

Stanisława Celińska zmarła niespodziewanie 12 maja. Tragiczna informacja pojawiła się tego dnia na oficjalnym profilu artystki w mediach społecznościowych.

Pogrzeb artystki odbył się w czwartek 21 maja. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11. w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie kondukt żałobny ruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

"W imieniu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Sekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Stanisławy Celińskiej w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na Pl. Teatralnym w Warszawie" – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Odznaczenie dla Stanisławy Celińskiej

Postanowieniem prezydenta Stanisława Celińska została uhonorowana pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej". Minister przekazał odznaczenie rodzinie zmarłej artystki, a także odczytał list, który prezydent Karol Nawrocki skierował do uczestników wydarzenia.

"Umilkł głos wybitnej, wszechstronnej aktorki, poetki i ogromnie popularnej wykonawczyni piosenki poetyckiej. Odeszła wspaniała, wrażliwa artystka, a przy tym mądry, życzliwy, otwarty na innych człowiek" – napisał prezydent. "Wykonywane przez Nią ostatnio pieśni i piosenki poetyckie – kontrastujące ze współczesnym pośpiechem i rozedrganiem – zyskały niesłychanie liczną, oddaną publiczność. Oprócz tego, że stworzyła wybitne kreacje aktorskie, Stanisława Celińska wspaniale odegrała rolę największą i najważniejszą, jaką dla każdego z nas jest po prostu życie – w całej jego złożoności, ze wszystkimi blaskami i cieniami" – podkreślił w liście Karol Nawrocki.

"Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam…" – czytamy we wtorkowym poście, który pojawił się na profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku.

