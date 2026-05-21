Albinoski bawół "Donald Trump" robi furorę. Zwierzę przyciąga tłumy

Zwierzę przyciąga tłumy ze względu na jasne umaszczenie i długą blond sierść, kojarzoną z fryzurą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Ważący około 700 kilogramów bawół znajduje się na farmie w okolicach Dhaki, należącej do hodowcy Zia Uddina Mridhy. Zwierzę zdobyło popularność w mediach społecznościowych, a odwiedzający przyjeżdżają z różnych regionów kraju, by robić zdjęcia i nagrania.

Opiekunowie myją bawoła cztery razy dziennie i starannie szczotkują jego jasną sierść pod zakrzywionymi rogami, zanim pojawią się goście. Właściciel powiedział, że zwierzę ostatnio schudło przez nieustanny tłum i zainteresowanie, więc gospodarstwo ograniczyło wstęp dla zwiedzających.

Bangladesz. Złożą w ofierze 12 mln zwierząt

Według bangladeskich służb weterynaryjnych, albinoskie bawoły są bardzo rzadkie z powodu niskiej produkcji melaniny. Media informują, że przed Eid al-Adha w Bangladeszu, który liczy ponad 170 mln mieszkańców, sprzedaje się ok. 12 mln zwierząt przeznaczonych na rytualne ofiary.

Eid al-Adha to najważniejsze święto w kalendarzu muzułmańskim. Upamiętnia gotowość proroka Ibrahima (Abrahama) do złożenia w ofierze swojego syna, co było wyrazem jego posłuszeństwa wobec Boga. Święto jest ruchome, w tym roku wypada w dniach 26-30 maja.