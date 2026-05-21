Nieoficjalnie: Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

Komunikat w tej sprawie CBŚP zamieściło w czwartek (21 maja) w serwisie X, nie ujawniając jednak tożsamości zatrzymanego.

Jak poinformowano, akcja była efektem współpracy funkcjonariuszy tzw. "łowców cieni" z CBŚP, policjantów Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu z amerykańskimi służbami, w tym FBI i US Marshals Service.

W komunikacie podano, że mężczyzna miał działać w ramach jednej z firm funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego. Polskie służby przekazały stronie amerykańskiej informacje, które umożliwiły ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie poszukiwanego.

Media: Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

Według informacji Polsat News i TVN24, chodzi o Marcina P., prezesa serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl. Interpol wydał za Marcinem P. czerwoną notę jesienią ubiegłego roku. Wcześniej sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, a prokuratura zarzuciła mu m.in. oszustwo oraz pranie pieniędzy o znacznej wartości.

W toku śledztwa zatrzymano już wcześniej członka zarządu spółki oraz główną księgową i prokurentkę firmy. Śledczy zabezpieczyli również setki rachunków bankowych powiązanych ze spółkami z grupy Cinkciarz.pl.

Straty i skargi klientów internetowego kantoru

Klienci platformy mogli stracić co najmniej 125 mln zł. Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi postępowanie od października 2024 r. po licznych zawiadomieniach osób, które nie odzyskały środków wpłaconych za pośrednictwem internetowego kantoru.

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła wcześniej zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl po skargach klientów dotyczących opóźnień w realizacji transakcji.

