Petru: Według mojej wiedzy mamy do czynienia z czystą kradzieżą

W piątek (17 kwietnia) Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wprowadzała ona m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Przedstawiciele rządu przekonują, że gdyby prezydent podpisał ustawę, nie doszłoby do afery wokół Zondacrypto.

Petru o Zondacrypto: Mamy do czynienia z czystą kradzieżą

Poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru pytany we wtorek (21 marca) w TVN24, czy zawetowana przez Karola Nawrockiego ustawa rzeczywiście pomogłaby klientom Zondacrypto, stwierdził, że tak.

– Pomogłaby. Wcześniej, wydaje mi się, byłby zatrzymany ten proceder – ocenił. Dodał, że "KNF prawdopodobnie wcześniej by zareagował – argumentował.

Petru mówił, że według jego "najlepszej wiedzy, w przypadku Zondacrypto mamy do czynienia z czystą kradzieżą". Jego zdaniem, "to nie jest schemat piramidy finansowej, tylko te pieniądze zniknęły". – Wszystko na to wskazuje – dodał.

W jego ocenie "absurdalnym jest, że PKOl (Polski Komitet Olimpijski) płaci naszym sportowcom w tokenach, które wydała ta giełda".

– Gdyby to było w bitcoinach, które są powszechnie akceptowaną kryptowalutą na świecie, mają codzienną wycenę, to byłby to poważny pieniądz – mówił. – A tutaj jest token, który stracił 98 proc. wartości – zaznaczył.

Giełda kryptowalut sponsorem polskich olimpijczyków

Zondacrypto, sponsor PKOI, ufundowała nagrody za wyniki podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Ogółem ma do wypłaty polskim sportowcom 1,38 mln zł.

Do Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów o wartości ponad 300 mln dol., ale – jak poinformował prezes giełdy Przemysław Kral – klucze do nich ma zaginiony w marcu 2022 r. Sylwester Suszek, nazywany "królem kryptowalut".

Premier Donald Tusk powiedział, że w sprawie Zondacrypto poszkodowanych może być ok. 30 tys. osób. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Według śledczych, łączna wysokość szkód wynosi ok. 350 mln zł.

Czytaj też:

Dramat olimpijczyka. 100 tys. zł utknęło w Zondacrypto