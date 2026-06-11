Trump odwołuje ataki. Przywódca zabrał głos

Trump przekazał nowe informacje w tej sprawie za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że "rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały podniesione do najwyższego szczebla irańskiego kierownictwa i zatwierdzone".

Właśnie z tego względu Trump zdecydował się odwołać zapowiadane wcześniej ataki na Iran. "Treść rozmów oraz ostateczne ustalenia zostały zatwierdzone – zarówno w ogólnym zarysie, jak i w najdrobniejszych szczegółach – przez wszystkie zaangażowane strony, w tym Stany Zjednoczone, Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcję, Pakistan, Bahrajn, Kuwejt, Jordanię, Egipt i inne kraje" – czytamy we wpisie amerykańskiego przywódcy.

Trump jeszcze kilka godzin wcześniej zapowiadał "bardzo mocny cios"

Kilka godzin wcześniej Donald Trump opublikował na tej samej platformie społecznościowej wpis, w którym zapowiedział dalsze uderzenia na Iran oraz możliwość przejęcia kontroli nad częścią irańskiej infrastruktury naftowej.

"Stany Zjednoczone zaatakują Iran (którego Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Radary, Obrona Przeciwlotnicza i wszystkie inne formy obrony, wraz z większością zdolności ofensywnych, NIE ISTNIEJĄ!), BARDZO MOCNO DZIŚ W NOCY. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości przejmujemy Wyspę Kharg oraz inne punkty infrastruktury naftowej i obejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu, podobnie jak zrobiliśmy to z Wenezuelą, co działa znakomicie zarówno dla Wenezueli, jak i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za uwagę w tej sprawie! Prezydent DONALD J. TRUMP" – mogliśmy przeczytać.

Wpis został opublikowany kolejnej fali amerykańskich ataków. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że przeprowadziło dodatkowe uderzenia przeciwko celom wojskowym w Iranie. Celem operacji było ograniczenie irańskich zdolności rozpoznawczych, systemów łączności oraz obrony przeciwlotniczej. Do ataków użyto pocisków manewrujących Tomahawk odpalanych z okrętów wojennych.

Czytaj też:

Przerażające dane. Najwięcej wojen od 1994 rokuCzytaj też:

Katastrofa w cieśninie Ormuz. Armia USA straciła śmigłowiec Apache