Katastrofa w cieśninie Ormuz. Armia USA straciła śmigłowiec Apache

Dwóch członków załogi amerykańskiego śmigłowca bojowego Apache zostało uratowanych po tym, jak maszyna spadła w rejonie cieśniny Ormuz – przekazała we wtorek (9 czerwca) agencja Reutera, powołując się na informacje dziennika "New York Times".

Według gazety, która przytacza relacje dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, śmigłowiec armii USA uległ wypadkowi w poniedziałek (8 czerwca).

Nie jest jasne, czy maszyna została zestrzelona, doszło do awarii technicznej, czy też przyczyną były inne okoliczności.

Reuters zaznaczył, że nie zdołał niezależnie potwierdzić tych doniesień.

Wojna w Zatoce Perskiej. Iran blokuje cieśninę Ormuz

USA i Izrael rozpętały wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Teheran odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie, w wyniku których zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz, wąskie gardło Zatoki Perskiej, przez które przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG. W konsekwencji cena za baryłkę ropy wzrosła do ponad 100 dolarów, wywołując szok naftowy na światowych rynkach.

Kruchy rozejm Trumpa

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. 22 kwietnia minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Izrael stoi na stanowisku, że ogłoszony przez Trumpa rozejm nie obejmuje Libanu, do którego izraelska armia (IDF) wkroczyła na początku marca w odpowiedzi na atak Hezbollahu, który był odwetem za izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu.

Czytaj też:

"Uważaj, bo zostaniesz sam". Trump ostrzegł Netanjahu