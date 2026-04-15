Stany Zjednoczone ogłaszają całkowitą blokadę morską Iranu

Admirał Brad Cooper, szef Centralnego Dowództwa USA, ogłosił w środę (15 kwietnia), że siły amerykańskie całkowicie wstrzymały handel morski z Iranem, który, jak dodał, odpowiada za 90 proc. irańskiej gospodarki.

"W niecałe 36 godzin od wprowadzenia blokady siły amerykańskie całkowicie wstrzymały handel morski z Iranem" – napisał Cooper w oświadczeniu zamieszczonym na profilu CENTCOM-u w serwisie X.

W niedzielę (12 kwietnia) prezydent USA Donald Trump oświadczył, że amerykańska marynarka wojenna będzie blokować "jakiekolwiek statki próbujące wpłynąć do cieśniny Ormuz lub z niej wypłynąć". Niedługo później dodał, że od poniedziałku (13 kwietnia) Waszyngton zablokuje też statki "wpływające do irańskich portów lub z nich wypływające".

Centralne Dowództwo USA potwierdziło blokadę "całego ruchu morskiego wpływającego do i wypływającego z irańskich portów". Poinformowało jednak, że "nie będzie utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz z i do portów poza Iranem".

W poniedziałek, na kilka godzin przed godz. 16:00 czasu polskiego, gdy weszła w życie blokada, przez cieśninę przepłynęły cztery statki. Według danych MarineTraffic, popularnego serwisu umożliwiającego śledzenie ruchu morskiego w czasie rzeczywistym, wszystkie cztery przewoziły ropę, gaz lub chemikalia.

Dane żeglugowe wskazują też, że we wtorek (14 kwietnia) cieśninę przekroczył kolejny tankowiec, Rich Starry. Ostatnim portem zawinięcia statku były Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA). Z danych jednostki wynika, że płynie do Chin.

Ambasador Iranu przy ONZ Amir Saeid Iravani potępił amerykańską blokadę irańskich portów jako "poważne naruszenie" suwerenności Teheranu. W liście do sekretarza generalnego ONZ ambasador napisał, że "bezprawna" blokada "stanowi poważne naruszenie fundamentalnych zasad międzynarodowego prawa morza".

Od momentu rozpoczęcia blokady siły amerykańskie przechwyciły osiem tankowców powiązanych z Iranem – podał wcześniej "Wall Street Journal".

