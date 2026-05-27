Takie dochody mają Polacy. Padły konkretne kwoty

"W 2025 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się w stosunku do 2024 r. Nominalnie gospodarstwa domowe uzyskiwały wyższe dochody, ale ponosiły też wyższe wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2025 r. wyniósł 3500 zł" — czytamy w środowym komunikacie GUS.

Wyższy dochód rozporządzalny na osobę

Jak wskazuje portal Business Insider Polska, dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o podatki i składki. Chodzi o "zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne".

Dochód rozporządzalny na osobę był w 2025 roku wyższy od dochodu z 2024 roku nominalnie o 10,5 proc., a realnie o 6,7 proc.

Z kolei przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych wyniosły w ubiegłym roku 2015 zł. Oznacza to, że były wyższe w skali roku nominalnie o 7,3 proc., a w rzeczywistości – o 3,6 proc. Oznacza to, że udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 59,3 proc. w 2024 r. do 57,6 proc. w 2025 r.

Kto ma najwyższy, a kto najniższy dochód?

"Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych (4198 zł) oraz najwyższe przeciętne miesięczne wydatki na osobę (2270 zł) wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym" – czytamy na businessinsider.com.pl.

Natomiast najniższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rencistów. Podobną obserwację poczyniono również w latach ubiegłych. Przeciętny miesięczny dochód tej grupy na osobę wyniósł 2541 zł, co stanowi wartość niższą o 27,4 proc. od średniej ogólnopolskiej.

