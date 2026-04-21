Tyle zarabiają Polacy. Padła kwota

Główny Urząd Statystyczny wskazuje jednocześnie, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9 proc. r/r do 6389 tys. etatów.

"W marcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,1 proc. niż w lutym br. i o 0,9 proc. niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. było wyższe o 5,7 proc. niż w lutym br. i wzrosło nominalnie o 6,6 proc. w porównaniu z marcem 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,3 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Tyle Polacy zarobili w poprzednim miesiącu

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 6,1 proc. r/r w lutym br. do 9135,69 zł.

"W lutym 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na zbliżonym poziomie do stycznia br. i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. było wyższe o 1,5 proc.niż w styczniu br. i wzrosło nominalnie o 6,1 proc. w porównaniu z lutym 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Inflacja w Polsce. Są nowe dane

Inflacja konsumencka wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2026 r., podał GUS. Jak to wygląda w przełożeniu na podstawowe produkty?

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,0 proc. i towarów o 2,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc. (w tym towarów o 1,4 proc. i usług o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił +3 proc. r/r i +1 proc. m/m.

