Jak podaje Bloomberg, powołując się na źródła znające kulisy sprawy, przywódca chce nie tylko utrzymania zdobyczy terytorialnych, ale również większego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Europy. Co miałaby oznaczać w praktyce taka umowa? Zagarnięcie przez Rosję części terytorium Ukrainy. Agencja przypomina, że Moskwie – mimo wieloletnich walk – nie udało się przejąć całkowitej kontroli nad Donbasem.

Takie straty ponoszą Rosjanie

Również ważni urzędnicy na Kremlu mają być zdania, że wojna jest obecnie w impasie i trudno dostrzec szansę na jej zakończenie. Podobne przeświadczenie ma towarzyszyć również części rosyjskich elit.

Brak wiary Rosjan w końcowy sukces jest motywowany trudną sytuacją na polu bitwy. Strona ukraińska podaje, że do połowy maja siły Kijowa ustabilizowały znaczną cześć linii frontu.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb, na którego opinię powołuje się Bloomberg, wskazuje, że na jednego zabitego ukraińskiego żołnierza przypada pięciu rosyjskich. W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który stwierdził, że Ukraina ma obecnie "najpotężniejsze siły zbrojne" w Europie.

Koniec wojny? Ławrow zabrał głos

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że konflikt na Ukrainie zakończy się po "usunięciu zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji". Według niego chodzi m.in. o sytuację na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy.

– Pracujemy nad rozwiązaniem, które – jak powiedział prezydent Rosji – zakończy konflikt i długoterminowo usunie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji ze strony Zachodu – powiedział Ławrow w piątek (22 maja) podczas posiedzenia komisji ds. współpracy międzynarodowej partii Jedna Rosja w Permie.

Rosyjski minister stwierdził również, że rozwiązanie konfliktu ma oznaczać "eliminację zagrożeń ze strony reżimu w Kijowie" wobec mieszkańców Krymu, Donbasu i tzw. Noworosji. Zarzucił władzom Ukrainy ograniczanie praw ludności rosyjskojęzycznej, w tym prawa do używania języka rosyjskiego i praktyk religijnych.

