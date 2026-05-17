Gość Schnepf grzmi: Putina pokonać i osądzić, jak Hitlera w Norymberdze

Wśród gości w programie "Zderzenia" prowadzonego w TVP Info przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego gośćmi byli prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Ryszard Kalisz, Eliza Michalik i Krzysztof Król – były polityk Konfederacji Polski Niepodległej, poseł na Sejm I i II kadencji, w latach 2011–2015 doradca społeczny prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Niewygodne pytanie w programie Wysockiej-Schnepf

W trakcie programu doszło do zaskakującej wypowiedzi. Jedna z osób zasiadających wśród publiczności zadała Elizie Michalik pytanie, dlaczego nieustannie mówi o propagandzie rosyjskiej w Polsce, a nie wspomina ani słowem o propagandzie ukraińskiej. W tym kontekście wspomniała o zachowaniu Kijowa, kiedy w Przewodowie spadły fragmenty ukraińskiej rakiety, zabijając dwóch Polaków. Andrzej Duda przyznał później, że odebrał to jako próbę wciągnięcia Polski do wojny.

– Ukraina nigdy za to nie przeprosiła, nie wzięła za to odpowiedzialności i kłamała w tej sprawie. Prawdę poznaliśmy dzięki USA, a Ukraina chciała nas oszukać. Jak się pani do tego odniesie? – zapytała kobieta.

Krzysztof Król: Putina osądzić jak Hitlera w Norymberdze

Zanim Michalik zdążyła wyrazić swoje zdanie do głosu wyrywał się Król. – Ale to Rosja napadła na Ukrainę – przypomniał. – To zbrodniarz Putin napadł na naszą Europę i to zbrodniarz Putin grozi nam Zachodowi, ponieważ ma tą obrzydliwą carską nienawiść do demokracji, do wolności – wyraził swoją opinię.

Następnie były polityk przedstawił nieco zaskakującą perspektywę. – Putina należy pokonać i zamknąć i osądzić tak, jak Hitlera w Norymberdze – oznajmił.

