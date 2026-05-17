Jermak w drodze na front

Do niedawna druga osoba w tamtejszym państwie, nazywany „nadprezydentem” wieloletni szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak, doczekała się właśnie postawienia jej przez prokuraturę zarzutów karnych, dotyczących legalizacji majątku uzyskanego w wyniku przestępstw. Śledczy podejrzewają Jermaka o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie jest to jednak pierwszy, w najbliższym otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bohater korupcyjnego skandalu. W listopadzie ubiegłego roku do Izraela uciekł wieloletni partner biznesowy i osobisty przyjaciel ukraińskiego prezydenta, Timur Mindycz. Ciążą na nim zarzuty przyjmowania łapówek idących w miliony dolarów.