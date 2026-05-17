Polka ciężko ranna w ataku Marokańczyka we Włoszech

W sobotnim ataku na przypadkowych przechodniów z wykorzystaniem samochodu oraz noża we włoskiej Modenie, Marokańczyk zranił osiem osób, w tym cztery ciężko.

Atak Marokańczyka w Modenie. Ranna obywatelka Polski

Włoskie władze przekazały, że wśród poszkodowanych jest dwoje turystów z zagranicy. Są to osoby z Polski i Niemiec. Informację o poszkodowanej obywatelce Polski podaje też tamtejszy nadawca publiczny RAI.

Redakcja przekazuje, że zagraniczni turyści to w obu przypadkach kobiety. Obie otrzymały w szpitalu Baggiovara oznaczenie "kodem 3", co wskazuje na poważny stan zdrowia. RAI podaje, że kobiety są w wieku 53 i 69 lat.

Media zaczęły standardową gimnastykę: Salim El Koudri leczył się psychiatrycznie

Sprawcą okazał się być 31-letni Salim El Koudri, Marokańczyk z włoskim obywatelstwem. Na razie wiadomo, że w toku śledztwa policja ustaliła, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu ani środków psychotropowych. Śledczy skłaniają się ku wykluczeniu wersji o zamachu terrorystycznym. Policja ustaliła też, że sprawca nie ma przeszłości kryminalnej, skończył studia i był aktualnie był bezrobotny.

Jak zwykle przy tego rodzaju atakach, włoskie media usiłują przekierować istotę problemu – rezultatu wieloletniej masowej migracji, podkreślając, że przeszłości El Koudri miał być leczony psychiatrycznie.

Z zarejestrowanego przez uliczny monitoring nagrania jasno wynika, że mężczyzna zaatakował pieszych celowo. Jechał jedną z głównych ulic miasta (Via Emilia Centro), w pewnym momencie przyśpieszył, kierując tak, by wycelować w przechodniów idących wąskim chodnikiem.

