Kobieta poćwiartowana maczetą i z odciętą głową. Imigrant z Afryki aresztowany

Ciało 44-letniej obywatelki Niemiec zostało znaleziona bez głowy w parku w Scandicci, niedaleko Florencji. W związku z morderstwem włoska policja aresztowała migranta z Afryki Północnej.

Włochy. Kobieta poćwiartowana maczetą

Ciało ofiary odkryto w środę późnym rankiem. Szczątki znajdowały się w pobliżu opuszczonego budynku, zaledwie 100 metrów od lokalnego liceum. Użytkowany budynek był siedliskiem tzw. dzikich lokatorów.

Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że kobieta została zamordowana ostrym narzędziem. Śledczy potwierdzili później, że na miejscu zdarzenia zabezpieczono zakrwawioną maczetę. Władze uważają, że głowa ofiary została odcięta, a jej ciało poćwiartowano, prawdopodobnie celem próby ukrycia zbrodni.

Imigrant z Afryki aresztowany

Według włoskiej agencji prasowej Ansa cytowanej przez Bild, mężczyzna, mógł znać ofiarę. Afrykanin koczował we wspomnianym opuszczonym budynku, kobieta prawdopodobnie także była bezdomna. Podejrzany został aresztowany. Wcześniej był skazany za przestępstwa narkotykowe. Pomimo kryminalnej przeszłości, nie został wydalony z Włoch.

W sprawie trwają dalsze czynności operacyjne i szczegółowe badania kryminalistyczne. Przy kobiecie nie znaleziono dokumentów. Przeprowadzone zostaną testy DNA w celu potwierdzenia jej tożsamości.

Prokuratorzy wciąż ustalają, czy kobieta została zabita na miejscu zbrodni w Scandicci, czy też jej ciało przetransportowano tam w celu ukrycia. Jak wspomnieliśmy, śledczy podejrzewają, że sprawca próbował oczyścić teren po zabójstwie, aby zniszczyć dowody.

O problemach Włoch wynikających z wpuszczania do kraju na masową skalę migrantów, głównie z Afryki, mówi się w kraju coraz więcej, jednak władze wciąż nie podjęły działań, które umożliwiłyby realne rozwiązanie tego problemu.

