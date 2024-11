"Zostanę nazwana rasistką". Meloni otwarcie o przemocy seksualnej imigrantów

W wywiadzie dla magazynu "Donna Moderna" premier Włoch Giorgia Meloni mówiła m.in. o tym, w jaki sposób rząd usiłuje zwalczać przemoc wobec kobiet. W Italii problem jest bardzo poważny, ponieważ niektóre wcześniejsze rządy całymi latami prowadziły politykę wpuszczania do kraju imigrantów z Afryki – w tym także cudzoziemców nielegalnych – co radyklanie pogorszyło stan bezpieczeństwa Włochów, przede wszystkim kobiet. Także obecna ekipa w Rzymie nie zdołała na razie zabezpieczyć swoich granic w taki sposób, aby imigranci nie mogli się dostać się na ląd.

Włochy. Przemoc seksualna migrantów wobec kobiet

Meloni powiedziała, że rządzący starają się skupić się "przede wszystkim na bezpieczeństwie" wobec czego istotne jest zadbanie o to, aby wszystkie przestępstwa seksualne były ścigane; by ci, którzy dopuszczą się tych przestępstw, ponieśli konsekwencje swoich czynów.

Niestety barierą w tym zakresie nierzadko bywa postawa sędziów i funkcjonariuszy organów ścigania, zajmujących się przypadkami przemocy wobec kobiet, a także postawa pokrzywdzonych kobiet, które obawiają się podjęcia działań przeciwko agresorom z powodu lęku czy wstydu.

Meloni: Najistotniejsze zapobieganie napływowi nielegalnych migrantów

Szefowa włoskiego rządu powiedziała, że wśród podjętych przedsięwzięć jest zatrudnienie dodatkowych sił policyjnych oraz ustanowienie ostrzejszych przepisów "w celu zwalczania szerzącego się braku bezpieczeństwa w naszych miastach". Kontynuowane są również szkolenia policjantów i sędziów.

Meloni nie kryje, że najistotniejsze wydaje się zapobieganie napływowi nielegalnych migrantów. – Teraz zostanę nazwana rasistką, ale niestety częściej dochodzi do przemocy seksualnej ze strony imigrantów, zwłaszcza tych, którzy przybywają nielegalnie, ponieważ gdy nie ma się nic, następuje degeneracja, a to może prowadzić wszędzie – podkreśliła.

Cudzoziemcy we Włoszech stanowią 8 procent całej populacji. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, którą odnotowano w statystykach, to 2023 roku było 5 832 napaści na tle seksualnym, z czego 2 524 zostały popełnione przez cudzoziemców, co stanowi 43,3 procent ogółu takich zdarzeń.

