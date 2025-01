Ponad 2500 zł nowego dodatku. Nie trzeba nawet składać wniosku

Od 1stycznia funkcjonuje nowe świadczenie – dodatek dopełniający do renty socjalnej. To świadczenie, o które mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria.

Dodatek do renty socjalnej

Aby je otrzymać należy posiadać prawo do renty socjalnej oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji. Co ważne, beneficjenci otrzymają nowe świadczenie bez konieczności składania wniosku. Dodatek będzie im wypłacany co miesiąc wraz z rentą. Informacja o jego przyznaniu będzie dostępna na platformie PUE/eZUS. Kwota dodatku to 2520 zł.

Co ważne, osoby, które posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, które na dzień 1 stycznia 2025 roku nie posiadały jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Pierwszą wypłatę zaplanowano na maj tego roku. Świadczeniobiorcy otrzymają wyrównanie od stycznia 2025 r.

Nowe świadczenie będzie waloryzowane co roku 1 marca. Podwyższenie kwoty dodatku w związku z waloryzacją będzie następowało z urzędu, bez konieczności wydawania decyzji.

Ustawa wprowadzająca dodatek została przyjęta przez Sejm 27 września. Za nowelizacją głosowało 411 posłów, 10 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Prezydent podpisał ją pod koniec października.

Projekt zmian w ustawie był obywatelską inicjatywą środowisk osób niepełnosprawnych. Początkowo zakładał on podniesienie kwoty renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatecznie w wyniku prac sejmowej podkomisji wprowadzono przyjęte obecnie rozwiązanie.

Kwota renty socjalnej od 1 marca 2025 roku wzrośnie z 1780,96 zł do 1901,71 zł. Większe będzie także, powiązane z rentą socjalną, świadczenie wspierające. Obecnie wynosi ono od 712 do 3920 zł. Po podwyżce będzie to od 760 do 4183 zł.

