"Bajecznie proste". Brzoska ma rozwiązanie kolejnego problemu Polaków

Przedsiębiorca, który kieruje zespołem ds. deregulacji chce zwiększyć skuteczność walki z wyłudzaniem danych na polisy OC. Oszuści, wykorzystując skradzione dane, wykupują na nie polisę ubezpieczeniową na auto. Jest to możliwe, ponieważ firmy sprzedające ubezpieczenia nie mają obowiązku sprawdzania zastrzeżenia numerów PESEL. Brzoska chce to zmienić.

– Rozwiązanie jest bajecznie proste. Wystarczy, by celem zawarcia polisy była weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL w mObywatelu. Tak jak robimy to w przypadku zawierania umów notarialnych na zakup nieruchomości – powiedział właściciel InPostu.

Zastrzeżenie numeru PESEL

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce. Zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którzy mają numer PESEL.

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.

Zgodnie z ustawą zastrzec PESEL może każdy pełnoletni posiadacz tego numeru za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy, w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie.

Zespół ds. deregulacji

Do rządu wpłynęło już 111 propozycji deregulacyjnych. Brzoska przekazał, że do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dot. deregulacji. W maju pierwsze propozycje będą mogły trafić do Sejmu. Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

