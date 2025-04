"Jerzy «Duduś» Matuszkiewicz. Wspomnienie". Już dziś premiera filmu

"Stawka większa niż życie", "Janosik", "Czterdziestolatek", "Podróż za jeden uśmiech", "Wojna domowa", "Stawiam na Tolka Banana", "Alternatywy 4" – twórcą tych wszystkich kultowych kompozycji był jeden człowiek, czyli Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz, który zmarł cztery lata temu. 10 kwietnia o godz. 20.45, w 97. rocznicę urodzin artysty, poświęcony mu dokument zaprezentuje TVP 2.

Jerzy Matuszkiewicz ps. "Duduś" urodził się w Jaśle, skąd pochodzili jego rodzice: Jadwiga i Tadeusz. Kilka miesięcy po narodzinach wraz z rodzicami zamieszkał we Lwowie. Tam zastał ich front wojenny. W kwietniu 1944 r., wraz z rodziną powrócił do Jasła, ale po kilku miesiącach ich wysiedlono. Po wojnie przeprowadził się do Krakowa, gdzie zaczął grać na klarnecie, a następnie na saksofonie.

W 1948 roku założył „Jazz Club” przy krakowskim oddziale YMCA, a po rozwiązaniu organizacji wyjechał do Łodzi, gdzie rozpoczął studia filmowe w Wyższej Szkole Filmowej (Wydział Operatorski).

W 2006 roku został odznaczony przez krakowski „Jazz Club” medalem Złoty Helikon oraz przez krakowską „Piwnicę pod Baranami” brązową statuetką Baranka Jazzowego. W 1987 r. otrzymał nagrodę za muzykę do filmu Wierna rzeka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 2008 roku otrzymał Złotego Fryderyka. Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z 11 listopada 1997 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Jerzy «Duduś» Matuszkiewicz. Wspomnienie” reż. Mariusz Cieślik i Marek Sierocki, emisja TVP 2, czwartek 10.04 o godz. 20.45