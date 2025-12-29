"Donbas musi zostać oddany". Moskwa reaguje na rozmowy w USA

Moskwa podkreśla, że warunkiem ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje wycofanie ukraińskich wojsk z części Donbasu kontrolowanej przez Kijów. W przeciwnym razie, jak ostrzega Rosja, Ukraina może stracić kolejne terytoria.

"Mówimy o wycofaniu sił zbrojnych reżimu z Donbasu"

– Mówimy o wycofaniu sił zbrojnych reżimu z Donbasu – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do decyzji, które – według Moskwy – Ukraina musi podjąć. Zapytany, czy żądania te obejmują również regiony Zaporoża i Chersonia, odmówił podania szczegółów.

Pieskow potwierdził jednocześnie, że w najbliższym czasie planowana jest kolejna rozmowa telefoniczna między przywódcą Rosji Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaznaczył przy tym, że rozmowy bezpośrednie między Putinem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie są obecnie brane pod uwagę. Rzecznik Kremla odmówił również komentarza na temat propozycji utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w Donbasie oraz przyszłości Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, uznając publiczne wypowiedzi w tej sprawie za niestosowne.

Niedzielne spotkanie na Florydzie

Rosyjskie stanowisko zostało przedstawione po niedzielnym spotkaniu Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. – Te rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – oświadczył Donald Trump po zakończeniu spotkania, informując, że uzgodniono około 95 proc. planu pokojowego mającego doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. Prezydent USA przyznał jednak, że jedną z kluczowych i wciąż spornych kwestii pozostaje terytorium, które nie jest obecnie okupowane przez Rosję. – Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz – ocenił.

Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są "prawie uzgodnione". – Wymiar militarny w 100 procentach uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony. Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym i będą finalizowane w najbliższych tygodniach – powiedział. Podkreślił jednocześnie, że Ukraina jest gotowa na pokój. Jednocześnie prezydent Ukrainy przyznał, że kwestia kontroli nad wschodnim regionem Donbas oraz nad rosyjsko obsadzoną Elektrownią Jądrową w Zaporożu pozostaje nierozwiązana w ramach przedstawionego planu pokojowego. Rosja, która obecnie kontroluje około jedną piątą terytorium Ukrainy, sygnalizuje, że bez spełnienia jej warunków dotyczących Donbasu nie widzi podstaw do dalszych ustępstw.

