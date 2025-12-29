Gwarancje bezpieczeństwa na 15 lat? Zełenski zdradził szczegóły

W rozmowie z dziennikarzami na WhatsAppie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił szczegóły amerykańskiego planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie. Jak przekazał, projekt przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA na 15 lat. Kijów zaproponował, by okres ten był znacznie dłuższy i wynosił do 50 lat.

Zełenski oświadczył, że chce, aby jego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego spotkali się w najbliższych dniach na Ukrainie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Stwierdził także, że ewentualne spotkanie ze stroną rosyjską możliwe jest po uzgodnieniu dokumentów przez Donalda Trumpa i europejskich przywódców.

Zdaniem Zełenskiego, 20-punktowy plan pokojowy powinien zostać poddany pod głosowanie w referendum. Jednak by tak się stało, niezbędne jest co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni.

Szczyt na Florydzie

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w niedzielę w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie.

– Rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – ocenił prezydent USA, podkreślając, że uzgodnionych zostało "około 95 proc." planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie. Wyjaśnił, że jedna z kwestii spornych dotyczy terytorium nieokupowanego w tym momencie przez Rosjan. – Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz – stwierdził.

– Wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony – mówił z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym, więc nasze zespoły będą dalej te gwarancje omawiać – zaznaczył.

