Macron zapowiedział ważny szczyt. Zdradził szczegóły

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że wraz z kilkoma innymi europejskimi przywódcami wziął udział w telekonferencji z Donaldem Trumpem oraz Wołodymyrem Zełenskim, a następnie rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Ukrainy. "Robimy postępy w kwestii gwarancji bezpieczeństwa, które będą miały kluczowe znaczenie dla budowania sprawiedliwego i trwałego pokoju" – oświadczył francuski przywódca za pośrednictwem platformy X.

Macron przekazał również, że na początku stycznia w Paryżu dojdzie do kolejnego spotkania "koalicji chętnych", aby sfinalizować konkretny wkład każdego z państw na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Spotkanie Trump-Zełenski. "Osiągnęliśmy ogromny postęp"

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w niedzielę w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Podczas telekonferencji Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Oprócz niego i Emmanuela Macrona, wzięli w niej udział: prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Trump rozmawiał telefonicznie także z Władimirem Putinem.

– Rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – ocenił prezydent USA, podkreślając, że uzgodnionych zostało "około 95 proc." planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie. Wyjaśnił, że jedna z kwestii spornych dotyczy terytorium nieokupowanego w tym momencie przez Rosjan. – Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz – stwierdził.

– Wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony – mówił z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

