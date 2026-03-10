Szefowa KE przyznaje: To był strategiczny błąd Europy

Ursula von der Leyen podczas szczytu energetyki jądrowej w Paryżu odniosła się do transformacji energetycznej w Unii Europejskiej, która została oparta o odnawialne źródła energii. Przy tej okazji szefowa Komisji Europejskiej podzieliła się tam swoją oceną dotyczącą porzucenia przez Wspólnotę rozwoju energetyki jądrowej.

Ursula von der Leyen: Wojna obnażyła "wrażliwość" Europy

– Odwrócenie się Europy od energii jądrowej było strategicznym błędem – powiedziała wprost, zapowiadając finansowe wsparcie rozwoju atomu w Unii Europejskiej. Jak wynika z deklaracji niemieckiej polityk, na ten cel zostanie przeznaczonych 200 milionów euro. Będą to jednak innowacyjne technologie.

– Wojna na Bliskim Wschodzie obnażyła "wrażliwość" Europy i jej zależność od paliw kopalnych – oceniła von der Leyen. Zdaniem szefowej KE, jest ona również "jaskrawym przypomnieniem" o kryzysowej podatności energetycznej UE.

Emmanuel Macron o energetyce jądrowej: Pozwoliła zapewnić Francji suwerenność energetyczną

W podobnym tonie głos zabrał Emmanuel Macron. Francuski prezydent mówiąc podczas szczytu o korzyściach płynących z energetyki jądrowej podkreślał, że pozwoliła ona zapewnić jego krajowi suwerenności energetyczną.

– Energia jądrowa jest kluczem do pogodzenia niezależności – a tym samym suwerenności energetycznej – z dekarbonizacją, a tym samym neutralnością węglową – przekonywał. Jak tłumaczył pokazuje to obecny kontekst geopolityczny. – Gdy jesteśmy zbyt uzależnieni od węglowodorów, mogą one stać się narzędziem presji, a nawet destabilizacji – wskazał.

Przypomnijmy, że pierwsze głosy o tym, że Unia Europejska powinna powrócić do polityki jądrowej pojawiły się już w ubiegłym roku. Wspólnota stopniowo ograniczała udział elektrowni jądrowych w produkcji elektrycznej m.in. w związku z planowanymi wyłączeniami starzejących się reaktorów. Najdalej w tym zakresie poszły Niemcy, gdzie wiosną 2023 roku wyłączono ostatnie działające reaktory. W ten sposób w państwie tym zakończyła się blisko 60-letnia historia energetyki jądrowej.

