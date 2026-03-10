Kuriozalna scena w TVP Info. Przerwali rozmowę, żeby pokazać samochód Tuska

Gościem TVP Info był Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk finansowy. Rozmowa dotyczyła unijnego programu pożyczek na zbrojenia SAFE oraz prezydenckiej propozycji "SAFE 0 procent". W pewnym momencie dziennikarz przerwał wypowiedź eksperta. Na ekranie widzowie zobaczyli auto, którym porusza się premier Donald Tusk.

– Przepraszam pana na sekundę. Proszę z nami zostać, proszę się nie rozłączać. Ja tylko widzom wyjaśnię. Bo widzowie widzą na żywo zdjęcia z Kancelarii Premiera. Mieliśmy podejrzenia, że premier na ostatnią chwilę będzie jechał do Pałacu Prezydenckiego. W tym momencie schodkami wsiada do swojego samochodu i za chwilę zostanie zawieziony do Pałacu Prezydenckiego. Kolumnie na sygnale zajmie to około pięć minut, więc punktualnie premier powinien się pojawić w Pałacu Prezydenckim – mówił dziennikarz TVP Info.

"Rozumiem, że pokazanie samochodu było ważniejsze"

– O, to jest dokładnie ten samochód! Na tylnym siedzeniu z premierem Donaldem Tuskiem. Cały czas na żywo państwo to oglądali, czekali na to, aż w końcu się stało i premier pojechał. Pokazywaliśmy to jako pierwsi w TVP Info – ekscytował się prowadzący, po czym zamierzał wrócić do rozmowy ze swoim gościem. Ten nie krył zaskoczenia całą sytuacją.

– Nie wiem na czym stanęliśmy. Rozumiem, że pokazanie samochodu było ważniejsze, niż to, co ja mówiłem. No może być i tak – zareagował ekonomista.

Ważne spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego premiera Donalda Tuska, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego. Spotkanie będzie poświęcone projektowi "polski SAFE 0 procent". To alternatywa wobec unijnego programu pożyczek na zbrojenia SAFE.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, realizujący "polski SAFE 0 procent".

