"Postać znana". Szefernaker: Miesiące mijają, a źródła Onetu i premiera takie same

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk oświadczył, że dotarły do niego informacje, iż prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia. – To bardzo zła wiadomość. Spytam prezydenta, czy rzeczywiście tak jest – powiedział szef rządu, który we wtorek o godz. 15:00 będzie uczestniczył w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z głową państwa i prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat "polskiego SAFE 0 procent".

Tuż przed godz. 13:30 Tusk poinformował na platformie X, że spotkał się z generałami Wojska Polskiego. W rozmowach uczestniczył także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednego podpisu – dlatego wraz z generałami Wojska Polskiego rozmawiamy o planie B" – oświadczył premier.

W tym samym czasie na Onecie pojawił się artykuł autorstwa Kamila Dziubki, zatytułowany: "Ujawniamy. Karol Nawrocki przekazał generałom decyzję w sprawie SAFE". Jak czytamy, prezydent Karol Nawrocki "przekazał wczoraj najważniejszym generałom polskiej armii decyzję o zawetowaniu programu SAFE. (...) Pałac Prezydencki próbował też rozgrywać kluczowych dowódców". Nawrocki spotkał się w poniedziałek z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą i szefem Agencji Uzbrojenia gen. Arturem Kuptelem.

Co z unijnym SAFE? Pałac Prezydencki reaguje

Tymczasem na słowa Tuska zareagował rzecznik głowy państwa. "Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce. Decyzje w sprawie ustaw podejmuje Prezydent RP. Na tę w sprawie pożyczki SAFE Pan Prezydent ma czas do 20 marca" – przypomniał Rafał Leśkiewicz.

Głos w sprawie zabrał również szef gabinetu prezydenta. "Nic się nie uczą na błędach. Miesiące mijają, a źródła Onetu i premiera takie same: »Postać znana, także aktor w takich niedużych rolach...«" – napisał na platformie X Paweł Szefernaker.

