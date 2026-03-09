Jaką decyzję podejmie Nawrocki? Ważny komunikat

Prezydent wciąż nie podjął ustawy ws. ustawy wprowadzającej unijny program SAFE.

Głowa państwa zaproponowała własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa jako alternatywę dla europejskiego programu. Jak poinformował Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Konsultacje prezydenta Nawrockiego z generałami

Krytyczną ocenę prezydenckiego projektu przedstawił minister finansów. "Jeśli NBP wypracuje wysoki zysk i przekaże go do budżetu – bardzo dobrze. Na razie jednak od trzech lat z tego tytułu do budżetu nie trafił ani jeden złoty. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednorazowych operacji. Nie istnieje coś takiego jak «SAFE 0 proc.». Prawdziwy, gotowy do podpisania przez Prezydenta, SAFE pozostaje najtańszym i najlepszym źródłem finansowania inwestycji obronnych" – napisał Andrzej Domański.

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że Karol Nawrocki odbył konsultacje z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z Szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem dotyczące procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP w kontekście unijnej pożyczki SAFE.

"Prezydentowi RP w rozmowach towarzyszył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Sławomir Cenckiewicz" – czytamy w komunikacie.

twitter

Weto Nawrockiego ws. SAFE? Tak sytuację oceniają Polacy

O to, jak zmieni się zdanie Polaków na temat prezydenta Karola Nawrockiego jeśli ten zawetuje ustawę implementującą SAFE zapytano uczestników badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie serwisu rp.pl.

Na tak zadane pytanie, najwięcej respondentów, 36,1 proc. oznajmiło, że ich ocena prezydentury Nawrockiego się pogorszy. 19,5 proc. wybrało z kolei odpowiedź "moja ocena prezydentury poprawi się". Znacząca grupa pytanych, 26,6 proc., przyznała że decyzja Karola Nawrockiego w tej sprawie w ogóle nie będzie miała wpływu na ich ocenę głowy państwa.

Z kolei 17,7 proc. pytanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie i wybrało odpowiedź "nie wiem".

Czytaj też:

"Polska SAFE przyjmie". Sikorski wprost o ewentualnym wecie prezydentaCzytaj też:

Tego rząd nie wybaczy Glapińskiemu. "To był szok dla ministrów"