Tak weto ws. SAFE wpłynie na ocenę Nawrockiego. Nowy sondaż

O to, jak zmieni się zdanie Polaków na temat prezydenta Karola Nawrockiego jeśli ten zawetuje ustawę implementującą SAFE zapytano uczestników badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie serwisu rp.pl.

Czy weto ws. SAFE pogorszy notowania Nawrockiego?

Na tak zadane pytanie, najwięcej respondentów, 36,1 proc. oznajmiło, że ich ocena prezydentury Nawrockiego się pogorszy. 19,5 proc. wybrało z kolei odpowiedź "moja ocena prezydentury poprawi się". Znacząca grupa pytanych, 26,6 proc., przyznała że decyzja Karola Nawrockiego w tej sprawie w ogóle nie będzie miała wpływu na ich ocenę głowy państwa. 17,7 proc. pytanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie i wybrało odpowiedź "nie wiem".

– Weto pogorszy ocenę prezydentury częściej wśród mężczyzn (41 proc.) niż kobiet (32 proc.). Ze względu na wiek zdanie takie najczęściej wyrażają osoby, które skończyły 50 lat (43 proc.), niemal równie często odpowiedź tę wskazywali respondenci posiadający wyższe wykształcenie (42 proc.). Zawetowanie ustawy będzie wiązało się z gorszą opinią na temat prezydentury w przypadku prawie co drugiego badanego, którego dochody przekraczają 7000 zł netto (46 proc.) i takiego samego odsetka mieszkańców miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. osób – skomentowała wyniki badania senior project manager w SW Research Justyna Sobczak.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

"Polski SAFE 0 proc.". Prezydent przedstawia alternatywę dla unijnej pożyczki

Przypomnijmy, że wciąż nie wiadomo, co ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE zrobi Karol Nawrocki. Czas na decyzję w tej sprawie minie 20 marca. Prezydent ma do wyboru trzy ścieżki: może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W mijającym tygodniu głowa państwa zaprezentowała wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim własną odpowiedź na unijny program. To projekt "Polski SAFE 0 proc.". Po tym kroku pojawiły się spekulacje, że to przygotowanie pod zawetowanie ustawy o unijnym programie.

