Czy ktoś jeszcze nad tym panuje?

PROSTO ZYGZAKIEM II Czyli: Czy ktoś jeszcze panuje nad długiem Polski? Nad jego wysokością, tempem i wszystkimi źródłami jego przyrastania?
Bo odnoszę wrażenie, że już od dawna nie, a zgodne opinie analityków, wyrażone po opublikowaniu przez rząd „Strategii zarządzania długiem na lata 2026–2029” – sprowadzające się do konstatacji: „Rząd przyznał, że dług wymyka mu się spod kontroli” – są tego kolejnym potwierdzeniem.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
