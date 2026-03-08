Czy ktoś jeszcze nad tym panuje?

Bo odnoszę wrażenie, że już od dawna nie, a zgodne opinie analityków, wyrażone po opublikowaniu przez rząd „Strategii zarządzania długiem na lata 2026–2029” – sprowadzające się do konstatacji: „Rząd przyznał, że dług wymyka mu się spod kontroli” – są tego kolejnym potwierdzeniem.