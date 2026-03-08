Muzeum na wyłączność
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Muzeum na wyłączność

Dariusz Stola
Dariusz Stola Źródło: PAP / Marcin Obara

Profesor Dariusz Stola wskutek decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponownie obejmuje stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Z tej okazji „Gazeta Wyborcza” przeprowadziła wywiad z nowym-starym szefem tej placówki. Stola traktuje tę rozmowę jako okazję do swoistego triumfu i uczczenia swego powrotu do instytucji, którą kierował wcześniej w latach 2014–2019.

„Odszedłem z muzeum nie z własnej woli. W 2019 r., po upływie pierwszej kadencji, wystartowałem w konkursie na stanowisko dyrektora, który wygrałem. Nie zostałem nim przez nielegalną bezczynność ówczesnego ministra kultury. Bezprawnie zignorował wyniki konkursu, który sam ogłosił, sam ustalił jego reguły, sam powołał skład komisji konkursowej, ale odrzucił jej werdykt.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
