Tusk podziękował. „Te 97 proc. robi nawet na mnie wrażenie”

Premier Donald Tusk podkreślił we wpisie na platformie X, że „te 97 procent robi nawet na mnie wrażenie”.

„Dokładnie 9 lat temu wybrano mnie ponownie na szefa Rady Europejskiej podobnym stosunkiem głosów. Pamiętne 27:1. Dobry znak” – przypomniał premier Donald Tusk.

twitter

Wybory wewnętrzne w KO. Tusk jedynym kandydatem na przewodniczącego

W niedzielę odbyły się wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie partii wybrali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na szefa ugrupowania był premier Donald Tusk.

Premier został wybrany na przewodniczącego KO uzyskując 97 proc. poparcia.

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela poinformowała, że „w wyborach wzięło udział 78 proc. uprawnionych do głosowania”. „Liczba głosów ważnych, oddanych łącznie na kandydata na przewodniczącego koalicji, wynosiła 16 695 głosów. Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wynosiła 16 316 głosów. Liczba głosów ważnych przeciwko wyborowi kandydata wynosiła 379 głosów, co stanowi liczbę głosów ważnych za kandydatem 97 proc”. – wyjaśniła.

Tusk zabrał głos w sprawie wyborów w KO

W niedzielę, podczas wyborów w KO, Donald Tusk powiedział, że „jeśli ktoś się czegoś boi to lepiej niech sobie da spokój z polityką, bo to jest dzisiaj wyjątkowo twarda gra, nie tylko w Polsce, więc o żadnych lękach, czy strachach mowy być nie może”.

Dodał, że „my mamy dzisiaj swój dzień, więc jesteśmy naładowani optymizmem”. – Wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej pokazują, że tutaj jest na prawdę do przodu i z uśmiechem – dodał.

Donald Tusk podkreślił, że „kluczowe jest, żeby bardzo solidarny team stał za liderem”. – Damy radę, nie czuję lęku – mówił.

Czytaj też:

Tusk jedynym kandydatem na szefa partii. "Damy radę, nie czuję lęku"Czytaj też:

"Istnieją obawy, czy nie doszło do oszustwa". Prezydencki minister zaniepokojony