Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Taki wynik uzyskał Tusk

W niedzielę odbyły się wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie partii wybrali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na szefa ugrupowania był premier Donald Tusk.

Wyniki wyborów pokazały jasno, że Tusk jest niekwestionowanym liderem w środowisku KO. Premier został wybrany na przewodniczącego imponującym wynikiem 97 proc. poparcia.

– W wyborach wzięło udział 78%procent uprawnionych do głosowania. Liczba głosów ważnych, oddanych łącznie na kandydata na przewodniczącego koalicji wynosiła 16 695 głosów. Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wynosiła 16 316 głosów. Liczba głosów ważnych przeciwko wyborowi kandydata wynosiła 379 głosów, co stanowi liczbę głosów ważnych za kandydatem 97 procent – przekazała Dorota Niedzela.

Tusk: Nie czuję lęku

Premier Donald Tusk w niedzielę zabrał głos w sprawie wewnętrznych wyborów w KO.

– Jeśli ktoś się czegoś boi to lepiej niech sobie da spokój z polityką, bo to jest dzisiaj wyjątkowo twarda gra, nie tylko w Polsce, więc o żadnych lękach, czy strachach mowy być nie może – powiedział szef rządu.

Nieprawidłowości na Dolnym Śląsku?

Monika Wielichowska, która walczyła z Michałem Jarosem o stanowisko szefa dolnośląskich struktur KO zapowiedziała wniesienia protestu wyborczego. Jej zdaniem, niewielka różnica głosów między nią a Jarosem jest wynikiem szeregu nieprawidłowości w trakcie procesu wyborczego. Wicemarszałek Sejmu zarzuca m.in. brak zapewnienia tajności głosowania i brak reakcji na agitację wyborczą zwolennika jej kontrkandydata, do której miało dojść w obrębie lokalu wyborczego.

"Oświadczam, że w przepisanym terminie złożę protest wyborczy do Krajowej Komisji Wyborczej. Uważam, że dostrzegalna, nieznaczna różnica głosów oddanych na mnie i mojego kontrkandydata uprawdopodobnia, że powyżej opisane nieprawidłowości w istotny sposób mogą wpłynąć na końcowy wynik wyborów" – przekazała Wielichowska.

