Wybory w KO. Wielichowska: Na Dolnym Śląsku doszło do nieprawidłowości

W niedzielę odbyły się wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie partii wybrali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na szefa ugrupowania był premier Donald Tusk.

To pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 roku, w wyniku połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej.

Wielichowska: Składam protest wyborczy

Jak się okazuje, proces wyborczy nie przebiegł bez żadnych zakłóceń. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska zapowiedziała złożenie protestu wyborczego do Krajowej Komisji Wyborczej. Jej zdaniem, w trakcie głosowania w komisji wyborczej we Wrocławiu doszło do złamania przepisów.

W opublikowanym oświadczeniu polityk KO zarzuca m.in. brak zapewnienia tajności głosowania i brak reakcji na agitację wyborczą zwolennika jej kontrkandydata, do której miało dojść w obrębie lokalu wyborczego.

Przypomnijmy, że wybory w okręgu dolnośląskim wygrał jego dotychczasowy przewodniczący Michał Jaros. Różnica między nim a Wielichowską wyniosła jednak zaledwie kilka głosów.

"Oświadczam, że w przepisanym terminie złożę protest wyborczy do Krajowej Komisji Wyborczej. Uważam, że dostrzegalna, nieznaczna różnica głosów oddanych na mnie i mojego kontrkandydata uprawdopodobnia, że powyżej opisane nieprawidłowości w istotny sposób mogą wpłynąć na końcowy wynik wyborów" – przekazała Wielichowska.

Wybory w PO

Po raz pierwszy powszechne wybory przewodniczącego – wówczas Platformy Obywatelskiej – odbyły się od 2013 roku. Wygrał je wówczas ówczesny premier Donald Tusk, pokonując Jarosława Gowina. W styczniu 2016 roku, po przegranych przez Platformę Obywatelską wyborach parlamentarnych, przewodniczącym partii został Grzegorz Schetyna, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. W styczniu 2020 roku powszechne wybory przewodniczącego PO wygrał Borys Budka, którego w 2021 roku zastąpił Donald Tusk.

