Wybory w KO: Nikt nie odważył się stanąć przeciwko Tuskowi

Wybory na szefa Koalicji Obywatelskiej, partii która powstała w wyniku połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska, zostały zaplanowane na 8 marca. Termin zgłaszania kandydatów na szefa ugrupowania minął w sobotę o północy. Okazuje się, że wpłynęła tylko jedna kandydatura.

Wybory na szefa Koalicji Obywatelskiej: Donald Tusk jedynym kandydatem

Jak poinformowała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, komisarz wyborczy Koalicji Obywatelskiej, jedynym kandydatem na nowego szefa KO jest Donald Tusk.

Wybory w KO, jak donosi Polska Agencja Prasowa, zostaną przeprowadzone w tradycyjnej formule. Oznacza to, że członkowie partii będą głosować w wyznaczonych lokalach wyborczych, wrzucając karty do urn. Wybór przewodniczącego nie będzie jednak jedyną decyzją, jaka w ich wyniku zostanie podjęta. Działacze partii dokonają wówczas także wyboru liderów regionów i powiatów, członków rad powiatowych i delegatów. W tym przypadku termin zgłaszania kandydatów upływa 20 lutego. Jeśli rozstrzygnięcia nie zapadną w pierwszej turze, drugie głosowanie odbędzie się dwa tygodnie później.

Sam proces wyborczy już się rozpoczął. Obecnie podstawowe jednostki ugrupowania wybierają lokalne zarządy i ich przewodniczących. W dalszej kolejności, w drugiej połowie marca, Koalicja Obywatelska dokona wybory członków Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz regionalnych i powiatowych organów kontrolnych.

Nowoczesna i Inicjatywa Polska wchłonięte przez PO

Nowoczesna i Inicjatywa Polska przestały istnieć. To konsekwencja wchłonięcia obu partii przez Platformę Obywatelską. Od października ubiegłego roku ugrupowania te tworzą wraz z PO ugrupowanie Koalicja Obywatelska. To właśnie ta decyzja spowodowała konieczność reorganizacji i dokonania wyboru nowych władz.

– Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa! – mówił podczas konwencji zjednoczeniowej premier Donald Tusk.

