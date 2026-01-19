Kto zastąpi Kaczyńskiego? Jest zdecydowany faworyt

O możliwym oddaniu władzy w Prawie i Sprawiedliwości przez Jarosława Kaczyńskiego media spekulują od długiego czasu. Na razie nic nie wskazuje, aby moment miał nastąpić szybko. W dalszej perspektywie scenariusz ten jest jednak nieuchronny. Kto wówczas powinien stanąć na czele PiS? Odpowiedzi na to pytanie udzielili w najnowszym sondażu Polacy.

Sondaż: Kto powinien przejąć stery w PiS po Jarosławie Kaczyńskim?

Chodzi o badanie IBRiS przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski. Respondentom zadano pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem ma największe szanse na objęcie funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości po ustąpieniu Jarosława Kaczyńskiego?".

Wyniki jasno pokazują, że najwięcej osób biorących dział w sondażu widzi na czele partii Mateusza Morawieckiego. Na byłego premiera wskazało 34,4 proc. respondentów. Takim wynikiem zdeklasował rywali.

Dalej, z dwukrotnie niższym wynikiem, znalazł się były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W roli następcy Jarosława Kaczyńskiego widzi go 16,3 proc. pytanych. Trzecie miejsce należy do byłego ministra obrony narodowej, obecnego szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Uzyskał on 5,6 proc. głosów.

Fatalny wynik byłego prezydenta

Na uwagę zasługuje wynik, jaki w badaniu odnotował Andrzej Duda. Okazuje się bowiem, że na czele Prawa i Sprawiedliwości byłego prezydenta widzi zaledwie 4,5 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Tobiasz Bocheński z 2,7 proc. i Dominik Tarczyński z 2,4 proc.

2,3 proc. badanych wybrało odpowiedź "inny kandydat". Z kolei aż 31,1 proc. pytanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 2-4 stycznia 2026 roku metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.



